Selgusid Eesti populaarseimad e-raamatud

Kogu selle kolme aasta jooksul on kõige menukamateks e-raamatuteks osutunud kahe Eesti autori Mihkel Raua ja Stig Rästa raamatud «Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda» ja «Minu Kennedy» ning Paula Hawkinsi «Tüdruk rongis».

Elisa uute teenuste juhi Kertu Kriiski sõnul on e-raamatute lugejaskond tänu Elisa Raamatu äpile tuntavalt kasvanud. «Elisast on saanud suurim digiraamatute lugemisõiguse müüja Eesti turul. Selle aasta seitsmel esimesel kuul oli Elisa Raamatu osakaal Eesti Digiraamatute Keskuse statistika põhjal e-raamatute kogukäibest üle 37 protsendi, millega on Elisa selgelt e-raamatute turuliider,» andis Kertu Kriisk ülevaate EDRK statistikast. Samuti näitab Elisa laiapõhjaline uuring, et inimesed loevad tänu Elisa Raamatu teenusele lausa 66 protsendi rohkem.

Oktoobrikuu lõpus kolme aastast sünnipäeva tähistavat Elisa Raamatu äppi on alla laetud kokku üldse üle 63 000 korra. Elisa kõikide teenuste- ja toodete seast on Elisa Raamat kõige kõrgema soovitusindeksiga. «Kliendid soovitavad teenust meeleldi ka oma perele ja sõpradele,» tõi Kertu Kriisk välja heameelt tegeva näitaja.

Elisa e-raamatu lugejate seas on väga populaarsed ka äpi igakuised eksklusiivraamatud, mis toovad bestsellerid lugejani enne, kui need poelettidele jõuavad. Ekstra Elisa Raamatule kirjutatud alternatiivajalooline sari «Eestid, mida ei olnud» tekitas lugejate seas väga palju positiivset vastukaja. Nimelt ilmus 1,5 kuu jooksul sarjas igal järjestikusel nädalal kokku kuus erinevat lugu seitsmelt Eesti autorilt.

Elisa Raamatu plussiks on võimalus lugeda igal ajahetkel ning ühe kuutasu eest piiramatus koguses. «Elisa Raamatu lugeja profiil eristub tavalugeja omast. Äpi kasutajate seas on palju neid, kes kasutavad ootehetki või ühistranspordis liiklemist sisutühja sotsiaalmeedias ekslemise asemel lugemisele. Äpi kasutajad eksperimenteerivad ka rohkem ning lubavad endale lugemisrõõmu nii raamatupoodide edetabelite tippudest kuni tuntud klassikuteni välja,» loetles Kertu Kriisk Elisa Raamatu klientide kasutusharjumusi. E-raamatuid on väga lihtne kaasas kanda, sest piisab kui lugejal on nutitelefon taskus või tahvelarvuti kotis.

Rakenduse kasutust tõstab ka Elisa Raamatu Iselugeja. Eesti Keele Instituudis välja töötatud, teksti helisignaaliks muutvat kõnesüntesaatorit kasutades, on loodud võimalus digiraamatukogus leiduvate raamatute kuulamiseks. Suur kasu on iselugejast inimestel, kes oma tööülesandeid täites lugeda ei saa või traditsiooniliselt lugeda ei soovigi, küll aga tahaksid raamatuid kuulata. Kõiki, üle 2200 raamatu, on võimalik lasta Iselugejal endale Elisa Raamatu äpis ette lugeda. Elisa Raamatu Iselugeja esitati Aasta Keeletegu 2016 kandidaadiks, kus äpp saavutas auväärselt kõrge teise koha.

Alanud kooliaastat silmas pidades on oluline välja tuua, et kategooriate vaatesse on Elisa Raamatusse juurde lisatud ka «Kohustusliku kirjanduse» alajaotus, et koolikirjandus veelgi hõlpsamini leitav oleks. Nii leiab lugeja kerge vaevaga üles järgmised raamatud nagu «Rehepapp», «Kaka ja Kevad» ning «Kõrboja peremees».

Elisa e-raamatu läbi ajaloo kõige loetumate raamatute esikolmik: