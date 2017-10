Eesti lasteraamatud pälvivad rahvusvahelise tunnustuse

Rahvusvaheline Noorteraamatukogu (Internationale Jugendbibliothek) on maailma suurim laste- ja noorteraamatukogu. Raamatukogu poolt välja antavasse The White Ravensi kataloogi valitakse parimad lasteraamatud tervest maailmast, sel korral 56 riigist 38 keeles. Kataloogist saavad uudiskirjanduse kohta teavet niihästi kirjastajad kui ka raamatukogutöötajad, see aitab raamatutel rahvusvaheliselt levida ja nende tõlkeõigusi müüa. The White Ravensi raamatuid esitletakse lisaks Frankfurdile ka kevaditi maailma suurimal lasteraamatumessil Bolognas.

Kätlin Kaldmaa raamatu «Halb tüdruk on jumala hea olla» peategelane on 11-aastane tüdruk Li, kes koos õe-venna ja naabripoistega tegutseb ühes väikeses Eestimaa paigas 1980. aastatel. Tihti toovad ühised seiklused kaasa äpardusi, millest pääsetakse vaid tänu heale õnnele. Raamat valiti tänavu heade lasteraamatute hulka ja oli Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia nominent.

Kirjastaja Leenu Nigu arvates teeb raamatu eriliseks autori suurepärane jutuvestmisoskus. Ta lisab: «Ühtlasi peegeldab see raamat lapsepõlve nüüdseks juba jäädavalt kadunud Nõukogude Eestis ning on seetõttu huvitav lugemine nii väikestele kui ka suurtele.» Raamatu autori Kätlin Kaldmaa sõnul töötavad Müncheni laste- ja noorteraamatukogus tõelised oma ala spetsialistid, kes on kursis lastekirjanduse rahvusvaheliste arengutega: «Muidugi on väga hea tunne, kui sinu tööd sellisel tasandil tunnustatakse!»

«Öömõtted» on Jonas Tauli debüüt. Väikses formaadis delikaatsete must-valgete piltidega raamat räägib väiksest poisist ja tema erisugustest mõtetest enne magamajäämist. Raamat valiti 2016. aastal Eesti viie kauneima lasteraamatu hulka ning selle avaldamise vastu on huvi tundnud juba mitmed välismaa kirjastused. Autori Jonas Tauli sõnul innustab kataloogi valimine teda oma loominguga edasi tegelema: «Ma loodan, et kui raamat saab rohkem tähelepanu, eriti väljaspool Eestit, siis saab ka enam lapsi (ja täiskasvanuid), kellel on tekkinud raskeid eksistentsiaalseid küsimusi, sellest lohutust. See ongi see, milleks ma selle raamatu olen loonud.»

Frankfurdi raamatumess on maailma suurim, seda külastab aastas ligi 300 000 inimest enam kui 100 riigist. Tänavune raamatumess toimub 69. korda 11.–15. oktoobrini, seekordseks peakülaliseks on Prantsusmaa.