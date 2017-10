Video: Eesti-Soome suurfilmi treiler

Kapitalismis pettununa on Jussi Ameerikast töölt tagasi kodumaale Soome naasnud ajal, mil riigis tõstab pead paremäärmuslik liikumine, seisab filmi tutvustuses. Ühel saatuslikul suveööl tullakse Jussile tema tallu järele, et ta metsas hukata. Haavatuna õnnestub tal jälitajate käest põgeneda ja ületada Nõukogude Liidu piir. Venemaal tabavad meest aga järgmised katsumused. NKVD suunab ta salakuulajana ameerikaste poolt asutatud sotsialistlike tööliste paradiisi kujutavasse ideaalkolhoosi «Hopea».

Olles võõrastele oma ja omadele võõras peab Jussi vastu seisma kurjuse ülemvõimule. Lahutatud oma perest ja kodumaast on ainus võimalus ellu jäämiseks kohaneda sealsete oludega, alluda kommunistlikule ajupesule ning mitte murduda salapärase NKVD kõrge ohvitseri (Lembit Ulfsak) surve all. Ainus mõte, mis aitab Jussil selles võitluses vastu pidada, on lootus koju pääsemisest. Kuid peagi poliitilised tuuled pöörduvad ja välismaalased muutuvad Stalini režiimi silmis kahtlaseks elemendiks, kellest on vaja vabaneda. Ideaalid purunevad, külad põlevad, inimesed kaovad. Ent lootus sureb viimasena.

Pildikeelelt idüllilise ja emotsionaalselt halastamatu suurteose režissöör on Antti-Jussi Annila ning stsenaristid Antti Tuuri, Aku Louhimies ja Antti-Jussi Annila. Naispeaosatäitjat kehastab telesarjadest «Borgen» ja «Westworld» tuntud auhinnatud Taani näitlejanna Sidse Babett Knudsen. Mõjukates kõrvalosades näeme lisaks Soome näitlejaile Irina Björklundile («The American»), Sampo Sarkolale («Supilinna salaselts») veel tervet plejaadi parimaid Eesti näitlejaid, teiste seas Hendrik Toompere, Hendrik Toompere Jr, Nero Urke, Raimo Pass, Indrek Taalmaa, Harriet Toompere jt. Vanameister Lembit Ulfsakile jäi roll «Igitees» tema karjääri viimaseks.

Reaalsetel sündmustel põhinev «Igitee» on ülesvõetud ja kokku monteeritud Eestis. Kodumaiseks tootjaks on Taska Film. Linateose valmimist on toetanud Eesti Filmi Instituut, Film Estonia, Kultuurkapital, Viru Filmifond, Cramo, Tallink ja A. Le Coq. Filmi levitab VaataFilmi.

«Igitee» on pühendatud Soome Vabariigi 100. sünnipäevale. Film esilinastub PÖFFil ja jõuab Eesti kinolevisse 1. detsembril 2017.