Collegium Musicale võitis olulise konkursi

Konkursi žürii esimees Bent Grønholdt Taanist tõstis eriliselt esile Collegium Musicale kõla, samuti häälerühmade ühtsust, suurepärast fraseerimist ning mitmekesist ja nüansirikast esitust. Kiitust pälvis ka kava valik.

«Meie suur soov ja eesmärk oli esitada nii suurele auditooriumile – miljonid kuulajad – ainult eesti heliloojate muusikat ja teha seda väga hästi,» ütles koori dirigent Endrik Üksvärav. «Juba finaali jõudmine oli võit, kategooria võit ning kogu konkursi võit – see tuli kõik boonusena peale. Selle tähtsus ja mastaapsus pole tegelikult veel kohale jõudnud».

Collegium Musicale esituses kõlas finaalis Veljo Tormise, Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri ja Cyrillus Kreegi looming. Lisaloona esitas võidukoor Cyrillus Kreegi «Mu süda, ärka üles». Finaalile eelnenud gala-kontserdil kõlas Collegium Musicale esituses Veljo Tormise «Jaanihobu».

Konkursi finaali pääses üheksa koori viiest riigist. Collegium Musicale on esimene eesti koor, kes täiskasvanute kategoorias sellel konkursil on finaali jõudnud. Laste-ning noortekooride kategoorias osales finaalis ka Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor Kadri Hundi ja Kaie Tanneri juhatusel. Laste- ja noortekooride kategooria võidu pälvis Soome Vaskivuori Upperi põhikooli kammerkoor.

Koore hindas rahvusvaheline kõrgetasemeline žürii koosseisus Bent Grønholdt (Taani), Bob Chilcott (Suurbritannia), Sigvards Klava (Läti), Brian Newhouse (Ameerika), Àlex Robles Fitó (Kataloonia), Grit Schulze (Saksamaa) ja Inari Tilli (Soome).

EBU konkursile koorid ise kandideerida ei saa, konkursile esitab koorid oma maa rahvusraadio. Collegium Musicale esitajaks oli ERR Klassikaraadio. Esimeses voorus kuulas rahvusvaheline žürii esitusi helilintidelt. Finaal toimus kontserdina ja selle vahendasid EBU raadiojaamad üle kogu maailma. Soome telekanal YLE tegi konkursist ka teleülekande.

Eesti kooridest on varasemalt finaali jõudnud ja EBU konkursi GrandPrix rändauhinna võitnud 2005. aastal Tallinna muusikakeskkooli tütarlastekoor Ingrid Kõrvitsa juhatusel.

Koorikonkurss «Let the Peoples Sing» on läbi aastakümnete olnud kooridele suunanäitaja. Konkursi algatas 1966. aastal Euroopa Ringhäälingute Liit EBU eesmärgiga propageerida koorimuusikat raadio vahendusel. Pika traditsiooniga kõrgetasemeline konkurss toimub üle aasta erinevates Euroopa riikides. Järgmine konkurss leiab aset kahe aasta pärast Barcelonas.

Collegium Musicale osalemist EBU rahvusvahelisel koorikonkursil toetas Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla.

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale (www.collegiummusicale.ee) on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming (Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Tõnu Kõkrvits jt). Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme. Koori eesmärk on pakkuda kõrgetasemelisi muusikaelamusi nii Eestis kui väljaspool.

Koor on teinud koostööd erinevate dirigentidega nagu Tõnu Kaljuste, Andres Mustonen, Aapo Häkkinen (FIN), Kaspars Putninš (Läti), Jos van Veldhoven (Holland), Simon Carrington (UK), Darrel Ang (Singaur/Prantsusmaa), Mihhail Gerts jt. Samuti orkestrite ja ansamblitega: Helsingi barokkorkester, Rascher Saxophone Quartet, Tallinna Kammerorkester, Tallinna barokkorkester, Klaaspärlimäng Sinfonietta, Corelli Barokkorkester, barokkorkester Barrocade (Iisrael), Iisraeli sümfooniaorkester Rishon Letzion ja Jeruusalemma sümfooniaorkester.

Seitsme tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias (Gorizia, Arezzo, Rooma), Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis ja Jaapanis, sh koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür. 2017. aasta tõi koorile kontserdid kuues välisriigis – Iisraelis, Hollandis, Poolas, Saksamaal, Venemaal ja Soomes. Üheks aasta tähtsündumuseks on kindlasti Lera Auerbachi „72 Angels“ Eesti esiettekanne koos Rascher Saxophone Quartetiga.

Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet lausa kahel korral «Aasta koori» tiitliga (2014 ja 2011), Endrik Üksvärav on saanud Noore dirigendi preemia (2011) ja koori CD «Peegel peeglis2 on premeeritud tiitliga 1Aasta kooriplaat 2012».