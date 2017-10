Maailma nüüdismuusika tipud kohtuvad Eestis

27. oktoobrist kuni 1. novembrini Tallinnas ja Tartus toimuval nüüdismuusikafestivalil AFEKT tuleb ettekandele kuusteist uudisteost, sealhulgas inglise elava klassiku Michael Finnissy «Opera of the Nobility». Eesti heliloojate maailma esiettekanded festivalil on Helena Tulve «Öise mere rännak», Elis Vesiku «Kadumispunkt nägemisväljal» ning Marianna Liigi, Age Veeroosi, Mart Siimeri teosed.

«Tallinnasse tuleb oktoobri lõpus kokku maailma nüüdismuusikute koorekiht,» rääkis festivali AFEKT algataja ja kunstiline juht Monika Mattiesen. «Me toome maailma kõige uuema muusika koos tuntuimate muusikutega eestlastele koju kätte. Täna ei oska keegi kindlalt väita, kes neist heliloojatest võib tulevikus olla maailmas enim mängitud, nii nagu seda praegu on Arvo Pärt, kelle varane looming on samuti modernistlikust helikeelest lähtuv.»

«Tänavuse festivali pärliks on festivali lõppkontsert, kus Saksamaalt pärit tippinterpreetidest koosnev Trio Accanto kannab ette nüüdismuusika elava legendi, inglase Michael Finnissy ning meie oma Helena Tulve kõige värskemad heliteosed,» rääkis Monika Mattiesen. «AFEKTi avakontserdil Estonia Kontserdisaalis esineb Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Šveitsi dirigendi Baldur Brönnimanni dirigeerimisel. Kontserdil eksperimenteeritakse ebatraditsioonilise ruumikasutusega ning luuakse uudne pop-rock helimaastik elektrikitarri lisamisega sümfooniaorkestri koosseisu. Rituaalseid rütmiorgiaid pakub kaheksaliikmeline laiendatud löökpillimängijate koosseis.»

«Kindlasti väärib festivaliprogrammist esiletõstmist Erkki-Sven Tüüri autoriõhtu Spectrumid, mille kannavad Tartu Pauluse kirikus ette Eesti noorema generatsiooni silmapaistvamaid organiste Ulla Krigul ja eesti staažikaim nüüdismuusika ansambel YXUS. Väga põneva teatraalse kavaga astub Tallinnas Vabal Laval üles multitalent Sirje Viise, kes on New Yorgis sündinud ja Berliinis resideeruv Eesti juurtega laulja ja visuaal- ning performance-kunstnik.

Monika Mattieseni sõnul on festivalil ettekandele tuleva muusika loomuses katsetuslikkus, piiriülesus ja orgaaniline kokkupuude teiste kunstižanridega. «Iga-aastasel CyberGalal esinevad seekord Tallinna Muusikakeskkooli õpilased tsirkuseartist Vello Vaheri genereeritud ideede ja lahendustega. Multimediaalse uue tsirkuse elemente kasutava kontsert-etenduse üheks lavastajaks on telesaatejuht, helilooja ja Tallinna Muusikakeskkooli direktor Timo Steiner, lavastuse videokunstnik on Henry Griin.»

«Oleme sel aastal festivali keskseteks kontserdipaikadeks valinud Tartus Genialistide klubi ja Tartu Aparaaditehase ning Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku, mis on sobivad keskkonnad kontseptualistlikule- ja eksperimentaalmuusikale,» selgitas Monika Mattiesen. «Erinevate Tubade Klubis Tallinnas ja Tartus toimuvad audiovisuaalsed kontserdid, mis on oma olemuselt nagu kodukino: paljude ekraanide ja diivanitega klubiruum võimaldab isiklikust mugavusstsoonist väljumata olla osaline nüüdiskultuuris.»

XVI Rahvusvahelise Nüüdismuusika Festival AFEKT toimub Tartus ja Tallinnas 26. oktoobrist 1. novembrini 2017. Tegemist on jätkuga Tartus 14 aastat toimunud Eesti liloojate Festivalile, AFEKTi nime all toimub festival teist korda.