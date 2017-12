Luule Komissarov kudus Eesti jalgpalluritele sokid

«Suvel, kui käisin Eesti jalgpallikoondise poistega trehvunksimas, lubasin, et koon kõigile, kes MM-valikturniiril värava paugutavad, jõuludeks Lulli isetormavad villased sokid jalga,» andis Luule Komissarov treada oma Facebooki kontol.

«Lõpp läks teatritöö kõrvalt pingeliseks, aga valmis sain. Aitäh väravate eest, Ilja Antonov, Siim Luts, Mattias Käit, Joonas Tamm, Kostja Vassiljev ja Sergei Zenjov! Ja enda lemmikud ei tohi ka ilma jääda, eks ole. Mihkel Aksalu imetõrjed on igati väärt, et talle ühed mõnusad käpikud kinkida, et käpad ei külmetaks. Ja Liverpooli vägevale kaitsemüürile Ragnar Klavanile lähevad Viljandist Inglismaa poole teele ühed villased sokid (hoia, Raku, jalad soojas ja luud-kondid terved, kevadel tahan raudselt tulla Liverpooli mängu vaatama). Nüüd kingid kotti ja postkontorisse. Suur tänu kogu koondisele, treeneritele ja abilistele. Eesti jalgpall on võrratu!»