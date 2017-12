Soomlane disainis lastekirjanduse keskusele hobuse

Orveli valmistas hobuse Soome ja Eesti 100. iseseisvuspäeva auks. 160 cm kõrgune meistriteos on valmistatud värvitud kasevineerist ning selle kokkupanekul ei ole kasutatud kruvisid, metall- või plastosi. Hobuse kuju funktsionaalse osa moodustavad lauapind ja riiulid raamatute jaoks. Kunstniku sõnul väljendab hobune vendlust, võrdsust, lootust, samuti rasket tööd ja jõudu. Kunstiteos rõhutab igavest noorust ja avatud südant. Hobuse kujund sümboliseerib mõtteviisi, mis suunab laste eluteed maailma avastamisel.

Direktor Triin Soone: «Rõõmustame väga kingituse üle. Lastekirjanduse keskuse pööning sai tänu sellele veelgi rikkamaks ja põnevamaks. Meie muinasjutupööningul on kujutatud küll erinevaid loomi, kuid hobune oli sealt veel puudu. Ootame peresid pööningule uudistama ja hobusekujuliselt riiulilt raamatuid avastama.»

Kingitust vahendas Eesti Disainerite Liidu president Ilona Gurjanova: «On ütlemata tore, et üle lahe leidub Eesti sõpru, kes naabermaa saavutusi on hinnanud ning järjepidevalt toetanud. Anonüümsust eelistav ACCF esindaja on üks nendest soomlastest, kes alates iseseisvuse taassaavutamise aastatest on tööd ja teadmisi jaganud eesti kunstnikele, disaineritele, palkmajade ehitajatele… Eesti-Soome 100. aastapäeva puhul keskusele üle antud kingitus sümboliseerib kahe maa vahelist sõprust ja kultuurivahetust.»

Soome mittetulunduslik sihtasutus ACCF on loodud toetamaks ja arendamaks väikeettevõtlust. Organisatsiooni filosoofia rõhutab inimese, looduse ja kultuuri seoseid.