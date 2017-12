Silver Sepp hakkab taas teatrit tegema

Teatri sõnul on tegemist pigem kontserdi kui etendusega, pigem etenduse kui laulude laulmisega, pigem asjade siseheli kuulamise kui vaatamisega.

Alghelide ürg-aevastused, roostes naelte kesksagedused, pillides elavate üraskite ülemhelid, uue sõna otsing, mittemillegi muusikaks muutmine, ringrändluses rütm. Kui tuleb turgatus, tuleb ka kõik muu. Elu mõte on laulda oma Loomislaulu ikka ja jälle otsast peale kuni käesoleva hetkeni välja.

Silver Sepp on oma laulude, kuivamaapurjeka ning iseehitatud pillidega muutnud muusikat ja maailma nii lähedal kui ka kaugel, soojendanud südameid ja kaotanud konventsioonipiire nii metropolis kui ka kolkakülas. Silver on osalenud paljudes bändides (RO:TORO, Bombillaz, Svjata Vatra, Udupasun jt), lauldes mööda maailma ringi tiirutanud koos oma südameluuletaja Kristiina Ehiniga.

«Auto(ri)lavastus» on Silveri esimene soolo, mis on välja kasvanud tema muusikalisest sooloprojektist. Lavastanud on Silver Sepp aga ka varem. 2008. aastal esietendus Viljandis tema tantsulavastus «Tantsumasin», kus tantsisid Jaak Johanson ja Silver Sepp. 2009. aastal esietendus Viljandis ja Vilsandil muusikal Jaan Tättest «Tulen homme», kus osades olid Silver Sepp ja Triin Reemann. 2011. esietendus Tallinnas tema muusikaline-tantsuline lavastus «Hea ja kirja tundmise puu», laval olid Bombillaz, Chalice, Päär Päärenson jt.

