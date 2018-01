Galerii: 25. Estonia ball

Estonia ball tõi publiku ette parima nii eestimaisest kui ka maailmamuusika varamust. Kõlasid Eino Tambergi, Eugen Kapi, Sigmund Rombergi, Johann Straussi, Franz Lehári, Imre Kalmani lood jt. Dirigeerisid Jüri Alperten, Lauri Sirp ja Kaspar Mänd. Esinesid solistid Kadri Kipper, Juuli Lill, Reigo Tamm, Mehis Tiits, Rauno Elp, balletitantsija Marita Weinrank, Estonia koor ja orkester ning Eesti Rahvusballett. Õhtujuhid olid Juuli Lill ja Rauno Elp. Tantsuks mängis lisaks Estonia orkestrile Estonian Dream Big Band ning solistidena astusid üles Kaire Vilgats ja Kalle Sepp.

Uut aastat alustab teater 3. jaanuaril operetiga «Linnukaupleja». 2018. aasta esimene esietendus on 19. jaanuaril, mil maailmaesiettekandele tuleb Manfred MIMi ooper «Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas». Veebruarikuu on aga tervenisti pühendatud Eestimaa juubelisünnipäevale: 10.–22. veebruaril toimub festival «Eesti teater «Estonias»», mille kavas on kõik hetkel Estonia repertuaaris olevad eesti teosed ning hulgaliselt kontserte. Festivali erikülaliseks on Ain Anger ning tipphetkeks enneolematu «Eesti pidu» 15. veebruaril.