Kunstnik ehib Lutsu kodu «Kevadet» kujutavate kollaažidega

«Kevademaa kollaažid» on valik autori kahest Palamuse-teemalisest seeriast. Neist esimene kannab nime «(Post)modernistlik Palamuse» ja kujutab Palamuse hooneid ja «Kevade» filmi tegelasi. Teise nimi on «Sure, koer?», kusjuures tegu on viitega tänavakunstniku Edward von Lõnguse taiesele. Lõnguse «Sure, koer» kujutab Arnot ja Tootsi Pulp Fictionist pärit kaadris ning selle ilmumine üleöö Palamuse kaupluse seinale 2013. aasta sügisel kogus mäletatavasti üleriigilist tähelepanu.

Näituse autor ise leiab, et kollaaž on sobivaim vahend tekitamaks situatsioone, kus «lendub poeesia sädemeid». Nurk lisas: «Kollaažid loovad vastanduse ja kõrvutuse abil metamorfoose, visuaalseid sürpriise, tunnetuslikku nihet – nii teravustub taju. See on üheaegselt nii emotsionaalne kui ka intellektuaalne mäng, mis loob võimalusi uueks nägemiseks, uuteks seosteks.»

Lisaks valmis piltidele seintel valmivad värsked kollaažid töötubade käigus. Nimelt, kunstnik juhendab Oskar Lutsu majamuuseumis ka kollaažikunsti töötubasid, mis on mõeldud õpilastele alates 7. klassist. Töötuba algab sissejuhatusega näituse töödesse, samuti tutvustatakse kollaaži põhimõtteid ja erinevaid võimalusi.

Alates 1992. aastast on Nurk koostanud üle veerandsaja isiknäituse. Nurk käsitleb läbi isikliku kogemuse universaalset ja eksistentsiaalset. Loomingus ühendab spontaansuse ja analüüsi.