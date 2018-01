Selgusid aasta vaadatuimad filmid

Möödunud aasta jooksul käidi Forum Cinemase kinodes Tallinnas, Tartus ja Viljandis filme ja muid erilinastusi vaatamas kokku peaaegu 1,1 miljonil korral. Eriti populaarsed olid animatsioonid. 2017. aasta menukaimaks filmiks osutus animatsioon «Mina, supervaras 3», mida käidi vaatamas ligi 46 300 korral. Teisele kohale platseerus «Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks» üle 34 300 vaatajaga ning kolmandale animafilm «Boss beebi» ligi 30 000 külastusega.

Edukaim kodumaine linateos oli «Sangarid», mida vaadati kokku ligi 20 700 korral ning sellele järgnes «Svingerid» üle 14 600 vaatajaga. Aasta jooksul linastus Forum Cinemase kinodes kokku 312 filmi, mille alla kuuluvad ka ooperi-, balleti- ja teatriülekanded ning kontserdid. Aasta varem linastus teoseid kokku 327.

«Lõppenud aastat võib lugeda edukaks, kuigi filme käidi vaatamas mõni tuhat korda vähem kui 2016. aastal. Esiteks linastus mullu natukene vähem filme, kuid ka konkurents kinoturul on läinud tihedamaks ning inimestel on kinode vahel suurem valik,» selgitas Forum Cinemase tegevjuht Kristjan Kongo ning lisas, et sellele vaatamata on siiski Forum Cinemase külastajate hulk püsinud stabiilsena.

Kongo märkis, et oodata on kindlasti väga head kinoaastat, sest linastumas on päris mitu kindlat kinohitti — «Klassikokkutulek 2», «Pilvede all. Neljas õde», «Viiskümmend vabastatud varjundit», «Deadpool 2», «Jurassic World: Langenud kuningriik» ja paljud muud.

Forumi Cinemase kinodes on muutunud üha populaarsemaks ka eriprogrammid ning eriti kvaliteetsed ooperid. Näiteks MET Opera Nabucco kogus üle 1200 vaataja ning Jevgeni Onegin samuti üle 1000 külastaja. Rammsteini Pariisi kontserdifilmi käis vaatamas üle 800 inimese.

Tartu Ekraani kino külastajad tundsid möödunud aastal kõige rohkem huvi «Sangarite» vastu, kuid Viljandi Centrumi kinos osutus populaarseimaks siiski ka üldiselt kõige paremaid vaatajanumbreid püüdnud «Mina, supervaras 3». Viljandi kinokülastuste statistikast ilmneb, et seal on üldse keskmisest populaarsemad tervele perele suunatud teosed. Kokku käidi Ekraanis aasta jooksul ligi 85 000 korral ja Viljandi Centrumis natuke alla 100 000 korra.

FILMIDE ESIVIISIK

Mina, supervaras 3 46 294 Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks 34 368 Boss beebi 29 991 Kiired ja vihased 8 28 746 Kaunitar ja koletis 22 105

EESTI FILMIDE ESIKOLMIK