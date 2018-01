Rein Raua üks olulisemaid raamatuid ilmus lõpuks ka eesti keeles

Teooria vaatleb kultuuri paralleelselt kahel viisil – kui tekste, tähistamise konkreetseid ja jagatavaid saadusi, ja kui praktikaid, korratavaid tegevusi, mis toodavad, levitavad ja tõlgendavad neid tähenduste kogumeid. Kummastki lähenemisviisist on välja arendatud iseseisev kultuuri mudel, üheskoos annavad need sügavama arusaamise tähenduste ringlemisest, tähenduste keerisest.

Oma teooria loomisel toetub Raud mitmetele väga erinevatele traditsioonidele antropoloogiast, sotsioloogiast ja kultuuriuuringutest semiootika ja filosoofiani. Teooriat ilmestavad läbivalt näited nii kõrgkultuurist kui popkultuurist, nii Lääne kui Ida traditsioonidest, nii kaasaegsetest kui ajaloolistest teemadest. Raamatu võtavad kokku kaks juhtumiuuringut väga erinevatest kontekstidest, üks tegeleb itaalia 13. sajandi luulega, teine Ida-Euroopa kunstieluga 1990. aastatel.

Rein Raud «Tähenduste keeris. Tervikliku kultuuriteooria visand» | FOTO: Raamat

Semiootik Mihhail Lotman on Raua «Tähenduste keerise» kohta märkinud: «Mis on tähenduse tähendus? Kust tulevad tähendused ja kuhu nad kaovad? Kas meie maailm allub kindlale loogikale või loogika ise on selle maailma või kitsamalt kindla kultuuri sünnitis? Kõik need küsimused on aastasadu ja isegi tuhandeid erutanud filosoofe, loodusteadlasi, kunstnikke ja lihtsalt inimesi. Rein Raud lahkab tähenduse probleeme kultuurilisest perspektiivist lähtudes või õigemini on need perspektiivid erinevad, sest maailma kultuurid moodustavad heterogeense terviku. Eri kultuurimaailmadel on palju kokkupuutepunkte, kuid alati ka mingi hulk spetsiifilisi erinevusi. Iga kultuur loob spetsiifilisi tekste, kasutades antud kultuurile omast keelt. Rein Raua raamatust leiab põhjalikke arutlusi neist ja paljudest teistest tähendusega seotud probleemidest. See on haarav ja provokatiivne lugemine, mida võib soovitada igale kultuurihuvilisele.»

Uurimus ilmus originaalis ingliskeelsena kirjastuses Polity Press pealkirjaga «Meaning in Action. Outline of an Integral Theory of Culture» (2016). Eestikeelse väljaande on tõlkinud Anne Lange, teos ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas Bibliotheca Controversiarum.

Rein Raud (snd 1961) on Tallinna Ülikooli Aasia kultuuriloo ja üldise kultuuriteooria professor. Raud on pälvinud tunnustust ka kirjaniku, tõlkija ja esseistina. Lisaks siinsele uurimusele kuuluvad tema värskemate teoste hulka monograafiad «Mis on kultuur?» (2013), Zygmunt Baumaniga kahasse kirjutatud «Iseduse praktikad» (2015, eesti keeles 2016) ja romaan «Kell ja haamer» (2017).