Ajaloomuuseumis uuritakse naiste suhet reformatsiooniga

Neljapäeval, 11. jaanuaril kell 18 räägib Suurgildi hoones (Pikk 17, Tallinn) ajaloodoktor Inna Põltsam-Jürjo reformatsiooniliikumise vähetuntud teemal: reformatsioon ja naised.

Kuigi Eesti alade reformaatorite kõrvale pole võimalik nimeliselt välja tuua ühtki naist, ei tähenda see, et reformatsioon poleks siin naisi puudutanud või nende elu mõjutanud. Teemaõhtul vaadeldakse reformatsiooniliikumise tähendust naistele. Kuidas suhtusid naised uude õpetusse või millist osa mängisid nad selle levitamisel? Millist suhtumist väljendasid reformaatorid ja reformatsiooniteoloogia naisesse? Räägitakse naisi vähem või rohkem puudutanud muutustest ja arengutest, tulenesid need siis suhtumise teisenemisest abiellu, tsölibaati, komblusesse, haridusse vms.

Pildil on esimene säilinud Liivimaa naise kujutis 16. sajandist. Leht pärineb Hans Weigeli raamatust «HABITUS PRAECIPUORUM POPVLORVM, TAM VIRORUM QVAM foeminarum Singulari arte depicti» (Nürnberg, 1577) ning on Jost Ammani graveeritud ja käsitsi koloreeritud. Eesti Ajaloomuuseum

Osalemiseks palutakse eelregistreeruda siin. Kohtade arv on piiratud.