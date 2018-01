Talvejazz kuulutas välja esinejad

Talvejazzi hooaja avab 3. veebruaril Kumu auditooriumis Danske Jazziauhinna 2017 võitja kitarrist Mart Soo oma ansambliga Kulgejad. Kvintett kutsub kuulaja põhjamaisele teekonnale, kus muusikalises ruumis kohtuvad minevik, olevik ja ajatu kulgemine. Mart Soo loomingulises käekirjas põimuvad jazz, helimaastikud ja minimalism. Kitarrist Mart Sooga musitseerivad aatekaaslased Tuuli Velling, Raun Juurikas, Heikko Remmel ja Brian Melvin.

10. veebruaril esineb Kumu auditooriumis multiinstrumentalist Mihály Borbély oma uue projektiga Polygon, mis on inspiratsiooni saanud folgist, maailmamuusikast, jazzist ja kaasaegsest muusikast. Borbley on hinnatud saksofonist-klarnetist ja multiinstrumentalist. Triole annavad erilise värvingu ungari rahvapilli tsimbalomi helid.

17. veebruaril toovad oma värske kava kuulajate ette andekad lauljaid-laululoojad Maarja Aarma ja Teele Viira. Maarja Aarma on ansamblite Gretagrund, MA ning Söörömöö eestvedaja ja ka silmapaistev sooloartist.

1. märtsil osalevad Taani legendaarse helilooja-löökpillimängija Marilyn Mazuri juhitud ansambli Criss Cross kontserdil silmapaistvad Belgia, Luksemburgi, Taani, Prantsusmaa ja Eesti muusikud. Kontsertidega esinetakse kõigis nimetatud maades. Eestit esindab ansamblis bassist Peedu Kass. Löökpillide kuninganna Marilyn Mazur on tuntust kogunud maailmas ja Jazzkaarel esinenud nii oma ansambliga kui ka Jan Garbarek Group’i koosseisus.

Talvejazzi viimasel kontserdil 4. märtsil viivad ansambli The Space Travellers muusikud kuulajad rändama galaktika äärealadele ja linnutee sügavustesse. See Prantsusmaa juurtega trio on inspiratsiooni saanud kosmoseteadusest – inimkonna plaanist taas Kuud külastada ja esimestest sammudest Marsil. Kosmoserändurite muusika ootab avastamist nagu uued planeedidki.