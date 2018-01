Avatakse näitus, mis uurib seost teemantide ja tunnete vahel

Näituse avamine toimub neljapäeval, 11. jaanuaril kell 18 ning see jääb avatuks 11. veebruarini. «Kivid teemantide, teemandid kivide vastu» on loomulik jätk Monko viimase paari aasta loomingule, kus kunstnik on huvi tundnud kommertsdisaini vastu. Poodide vaateaknad ja interjööride kujundused laenavad sageli elemente nii kujutavast kunstist kui ka klassitsistlikust ja modernsest arhitektuurist. Monkot huvitab kuidas ettevõtted neid elemente ära kasutavad, et luua tarbijais iha ning väljavalituse tunnet.

Enamik Marge Monko teostest on seotud mõne sündmusega ajaloost. Käesoleval näitusel võtab ta ette 20. sajandil kogu maailma teemantiturgu kontrollinud De Beersi reklaamikampaaniad, täpsemalt 2003. aasta «Maailma naised, tõstke oma parem käsi», mis oli suunatud naistele, kes olid piisavalt jõukad, et endale teemantsõrmus soetada.

«Maailmas, kus nii erinevad tegevused nagu kirurgia, juura ja sõjandus põhinevad suurel määral kujutistel, on visuaalse representatsiooni taga peituva mehaanika mõistmine hädavajalik. Kuigi kujutised ümbritsevad meid lakkamatult, ei anna see pidev kokkupuude meile tingimata veel visuaalset kirjaoskust. Enamasti me ei teadvusta, milliseid vahendeid ja koode on reklaamides kasutatud, et tootele ihaldusväärne lugu anda. Reklaam on oluline ja nutikas mehhanism, mis aitab brändidel tarbekaupu füüsiliste ja ühiskondlike ideedega seostada,» kirjutab kuraator Evelien Bracke näitust saatvas voldikus.

Marge Monko (snd 1976) elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias (MA fotograafias, 2008) ja täiendanud ennast Viini rakenduskunstide ülikoolis. Monko peamised meediumid on fotograafia, video ja installatsioon. Enamik tema teoseid mõjutatud psühhoanalüüsi, feminismi ja visuaalkultuuri teooriatest. Alates 2017. aasta sügisest töötab Monko EKA fotoosakonna professorina.

Belgia päritolu Evelien Bracke (snd 1980) on vabakutseline kaasaegse kunsti ja disaini kuraator ja projektijuht. Ta on saanud kunstiajaloo magistrikraadi Genti ülikoolist. Aastatel 2010–2015 töötas ta Belgias Hasseltis kaasaegse kunsti majas Z33, kus kureeris ja koordineeris mitmesuguseid näituseid, sealhulgas «Atelier à Habiter» (2013–2014), «Wilde’i asjad. Mrs Wilde’i ülimalt kaasaegne ehtekollektsioon» («The Wilde Things. The so contemporary jewellery collection of Mrs. Wilde», 2013–2014), «Märka süsteemi, leia lünk» («Mind the System, Find the Gap», 2012). Praegu koostab ta Genti disainimuuseumi uut püsinäitust.

Tallinna Linnagalerii (Harju 13) on avatud kolmapäeviti 12–19, neljapäevast pühapäevani 12–18, sissepääs tasuta.