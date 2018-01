Kumu Dokumentaal avab hooaja filmiga alpinismist

Kolmapäeval, 10. jaanuaril ekraanile jõudev Austraalia film «Mägi» («Mountain») näitab, kuidas on mäetipud ergutanud inimese kujutlusvõimet ja ahvatlenud ennast alistama. Vaatemängulise linateose on lavastanud Jennifer Peedom ja kohati uskumatutest rakurssidest üles võtnud Renan Ozturk, kes on ka ise silmapaistev alpinist.

Rahvusvahelises pressis on filmi nimetatud ka äärmiselt sugestiivseks visuaal-muusikaliseks mõtiskluseks. Autoriteksti loeb Willem Dafoe ja muusikalise saate eest kannab hoolt üks maailma nimekamaid kammerorkestreid, Austraalia Kammerorkester. Teiste kõrval on kasutatud ka Arvo Pärdi teoseid «Aliinale» ja «Fratres».

Kell 18 Kumu auditooriumis algava tasuta seansi juhatab sisse alpinist Kristjan-Erik Suurväli. Filmil on eestikeelsed subtiitrid.

Jaanuaris jõuavad ekraanile veel mulluse Pärnu filmifestivali võidufilm «Saabusin surnult», Jaapani kultusheliloojast Ryuichi Sakamotost rääkiv «Ryuichi Sakamoto: kooda» ja korallide imepärast, aga väga haavatavat maailma tutvustav «Jaht korallile».

Eriline rõhk on arhitektuuriteemalistel filmidel. Kavas on maailmakuulsate arhitektide Rem Koolhaasi, Tadao Ando ja Bjarke Ingelsi portreed, aga vaataja saab teada ka vähetuntud Frank Matchamist, kes kavandas 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses Suurbritannias üle 120 teatrimaja. Ühe väga erilise hoone, nõukogude modernismi kuldaega esindava, kuid kohalikes elanikes nördimust tekitava Novgorodi draamateatri maja loo toob päevavalgele «Novgorodi kosmoselaev». «Meie loodu», mis võitis Rotterdami arhitektuurifilmide festivalil publikupreemia, on tõenäoliselt ilusaim film, mis ehitusplatsil kihavast elust iial tehtud.

Kokku on Kumu esimese poolaasta filmiprogrammis 14 dokumentaalfilmi. Hooaja lõpetab 28. märtsil linastuv «Räägi edasi», mis elab kaasa Alaska põlisrahva alutiikide ponnistustele säilitada oma ainulaadne keel ja kultuur.

Kõik filmid jõuavad ekraanile Kumu auditooriumis kolmapäeviti kell 18 ja on jätkuvalt vaatajatele tasuta. Seanssidele eelnevad ekspertide sissejuhatused.

Kultuuriteemaliste filmide sarja «Kumu dokumentaal» korraldavad Kumu ja PÖFF.

http://kumu.poff.ee/