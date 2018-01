Alanud on noortele tõlkijatele suunatud ilukirjanduse tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Postimehega. Võistluse eesmärgiks on leida noorte tõlkehuviliste hulgast uusi talente ja innustada neid tegelema ilukirjanduse tõlkimisega. Osalema on oodatud gümnasistid, tudengid ja alla 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.