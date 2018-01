Roomas toimub seminar eesti kunstist ja kirjandusest

Eelmise aasta oktoobris avati Roomas Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporaneas Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tähistamiseks suurejooneline näitus Konrad Mägi loomingust. Näitus tutvustab Konrad Mäge eeskätt kui maastikumaalijat, kes tajus loodust metafüüsilise ning sakraalse ruumina.

Näitusega kaasnevad itaalia- ja ingliskeelne kataloog, eesti, itaalia ja inglise keeles ilmunud Konrad Mägi elulugu ning värviraamat lastele. Eksponeeritavad teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest ning erakollektsioonidest.

Näitus on olnud väga populaarne ning tekitanud laiemat huvi möödunud sajandi alguse eesti kultuuri vastu. See huvi oli põhjuseks ka seminari korraldamisele.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea on üks olulisemaid Rooma muuseume, mis on keskendunud 20. sajandi modernismile. Näitus selles muuseumis on tähtsaks sammuks eesti kunsti tutvustamisel Euroopa kultuuriruumis.