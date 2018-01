EKA esitleb disaini ja ettevõtluskoostöö parimaid töid

Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaani Kristjan Mändmaa sõnul on koostöö EKAga ettevõtetele kasulik: «Sageli soovitame oma partneritele sissejuhatuseks: kujutage ette 10–20 geniaalset noort inimest, kes mitu kuud tegelevad intensiivselt just teie ettevõtte probleemidele lahenduste otsimisega! Tudengeid juhendavad õppejõud on oma ala rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistid. Koos ettevõtluspartneriga kavandatakse tulevikuvisioone – kuidas näeb välja näiteks reisimine, meediatarbimine või kaubandus 5, 10, 20 aasta pärast? Arendatakse enneolematuid tooteid ja teenuseid, testitakse uusi materjale ja tehnoloogiaid.»

EKA ja TTÜ ühisõppekava Design & Engineering tudengid uurisid koostöös Skeleton Technologies ja Alexelaga projektis «Powering Tomorrow» energiatehnoloogiate arenduses ning energia kasutamises toimuvaid muutusi. «Koostööprojektis Alexelaga analüüsisid tudengid, kuidas muuta tänast autokeskset infrastruktuuri kogukonnasõbralikumaks ja uute, kergemate transpordiviiside -kesksemaks. Samuti uuriti elektrienergia ligipääsetavuse kitsaskohti välitingimustes,» selgitab projekti tagamaid D&E õppejõud, EKA disainiteadur Ruth-Helene Melioranski. «Pakutud lahendused tegelevad nii bensiinijaama ümberdefineerimisega kogukonnakeskuseks, elektriliste kergliiklusvahendite laadimisvõrgustiku visualiseerimisega kui elektriautode laadimisroboti arendamisega.»

Esitlusele tulevad teemad: