Vikerraadio alustab teatrisaatega

Esimeses saates räägitakse Draamateatris etenduvast Uku Uusbergi / Anton Tšehhovi «Ivanovist» ning Teatri NO99 hetkeolukorrast lavastuste «Hüsteeria» ja «Heasoovijad» näitel. Samuti annavad teatrivahid vaatamissoovituse.

Üle 50 aasta lavakoolis töötanud Lea Tormis on inimene, kes kannab endas eesti teatri- ja kultuurilugu ning keda ennast kannab raugematu uudishimu üha mitmekesistuva teatrielu vastu. Madis Kolk on ajakirja Teater. Muusika. Kino peatoimetaja ja teatrikriitik, teinud arvukalt süvaintervjuusid teatrimaailma vägevatega ning hoiab alles kõikide lavastuste kavalehed, mille etendusi ta külastab. Meelis Oidsalu on nn inimene tänavalt – riigiametnik, kes ajuti teatrikriitikat avaldab.

Saates tehakse põikeid teatrilukku ja -teooriasse, ent saatetegijate südameasi on teatriajakirjanduse edendamine viisil, mis just hetkel teatrite mängukavades olevate lavastuste vaatamiskogemust avardab.

«Teatrivaht» on Vikerraadio eetris kaks korda kuus pühapäeviti kell 16.05.