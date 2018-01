Baltoscandali passid tulevad täna müüki

Festivali kava avalikustatakse kevadel, kuid mitmed esinejad on juba teada. Juubelimaigulisele festivalile tulevad lisaks uute tulijatele oma uusi töid näitama ka varem siin käinud esinejad. Eelmisel festivalil publikut omapärase muusikateatriga üllatanud Joris Lacoste’i uues lavastuses «Suite n°3» saab kuulda kõiki Euroopa Liidu keeli. Forced Entertainment Brexitit läbiviivast Suurbritanniast tuleb külla lavastusega «Real Magic» ja proovib mängulises võtmes mõtteid lugeda.

Esmakordselt on festivalil Teatr Powszechny Poolast lavastusega «Klatwa», mis esitab küsimusi kaasaegse kunsti, inimese ja religiooni suhete kohta. Ivo Dimchev on taas Rakveres, sedakorda muusikalise etteastega. Jérôme Bel`i «Gala» annab Rakvere ja Lääne-Virumaa rahvale võimaluse lavale astuda ning juubeli puhul avatakse Baltoscandal Rakvere keskväljakul suurejoonelisemalt kui muidu. Tulemas on ka traditsiooniline jalgpallimatš romantikute ja küünikute vahel ning kontserdid klubiõhtutel.

Festivali kunstiline juht Priit Raud: «Baltoscandal on tulevikku vaatav ja kätt ühiskonna pulsil hoidev. Intrigeeriv ja rahustav. Mõtlemapanev ja vabastav. Viieteistkümnes festival tuleb ehk rohkem meie ja ühiskonna peale mõtlev. Mitte tingimata ülitõsiselt. Me räägime karmidest asjadest, kuid ei lähe moraalitsemise teed. Me näitame, et selline see maailm lihtsalt on. Me pole kõigega nõus, mis siin sünnib. Me kritiseerime, aga aktsepteerime. Me näitame austust üksteise vastu ja selle vastu, mida keegi teeb. Me ei õpeta kellelegi, mis on õige.»