Kinos näeb taas ooperi, teatri ja balleti tähtteoseid

«Kokku kanname nii Tallinnas, Tartus kui ka Viljandis kevadhooajal üle vähemalt seitse maailmatasemel ooperit, viis balletti ning neli teatrietendust,» märkis Forum Cinemase programmispetsialist Henryk Novod. «See nimekiri pole aga kindlasti veel lõplik, sest hooaja jooksul võib mõni linastus juurde tulla ning on võimalik, et midagi tuleb ka kordusele. Näiteks Londoni rahvusteatri «Hamleti» vastu, kus mängib ka meie enda Sergo Vares, on nii suur huvi, et juba praegu oleme aprilli kavandanud korduslinastuse.»