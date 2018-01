Muuseumirottide võitjad on teada!

Eesti Rahva Muuseumis on avatud Eesti üle aegade suurim rahvarõivanäitus, mille eesmärk on tutvustada eesti rahvarõivaid ja selle kaasaegseid kasutusvõimalusi. Näitus esitab küsimused, mis mõte on rahvarõivastel? Kas nad on ainult rahva mineviku tummad tunnistajad? Või elus osa iga rahva keelest ja kultuurist? Näitus püüab murda kinnistunud kujutelmi, millised võisid olla kihelkondlikud kandmistavad, tõestades, et pilt oli märksa mitmekülgsem ja paljulubavam. Harjumsupärasest erinev on ka sügis- ja eriti talveriiete näitamine. Nii suurt kasukakollektsiooni pole varem kuskil näha saadud.

Eesti Rahva Muuseumis on avatud Eesti üle aegade suurim rahvarõivanäitus, mille eesmärk on tutvustada eesti rahvarõivaid ja selle kaasaegseid kasutusvõimalusi. Näitus esitab küsimused, mis mõte on rahvarõivastel? Kas nad on ainult rahva mineviku tummad tunnistajad? Või elus osa iga rahva keelest ja kultuurist? Näitus püüab murda kinnistunud kujutelmi, millised võisid olla kihelkondlikud kandmistavad, tõestades, et pilt oli märksa mitmekülgsem ja paljulubavam. Harjumsupärasest erinev on ka sügis- ja eriti talveriiete näitamine. Nii suurt kasukakollektsiooni pole varem kuskil näha saadud.

Aasta Muuseumikogu arendaja

FOTO: Jaanika Anderson

Projekti teostajad: Jaanika Anderson ja Ester Oras (Tartu Ülikool)

Tartu Ülikooli muuseum

Muumiate interdistsiplinaarsed uuringud ja tulemuste tutvustamine erinevatele sihtgruppidele

Meeskond: Randel Kreitsberg, Martin Malve, Pilleriin Peets, Riina Rammo, Eve Rannamäe, Lehti Saag, Ragnar Saage, Urmas Saarma, Argo Selin, Kristiina Tambets, Mait Metspalu, Signe Vahur, Anu Teearu, Mari Tõrv, Maarja Mölder, Sünne Remmer, Raija-Katariina Heikkilä ja Dario Piombino-Mascali

Projekti raames moodustati interdistsiplinaarne uurimisgrupp, kuhu kuuluvad arheoloogid, keemikud, geenitehnoloogid, kohtumeditsiini eksperdid, bioloog, antropoloog, muuseumikogu kuraator ning TÜ teaduskommunikatsiooni peaspetsialist. Projekt on koostöönäide, kuidas erinevate erialade esindajad. Projekt on koostöönäide, kuidas erinevate erialade esindajad koondavad maksimaalse võimaliku info teaduskollektsiooni objektide kohta, kasutades kaasaegseimaid uurimismeetodeid. Tulemuseks on eri huvigruppidele suunatud väljundid: teadusartiklid, suure vaadatavusega telesaade, infoseminar, uurimistulemuste kättesaadavus näitusekeskkonnas ning haridusprogrammid.

Aasta konserveerimistöö

FOTO: Eesti Kunstimuuseum SA

Tõenäoliselt 1760ndate lõpust pärineva ovaalse pärgamendil pastellmaali «Tütarlaps koeraga» ja teose raami konserveerimine

Eesti Kunstimuuseum SA

Projekti teostajad: Merily Paomets ja Sirje Säär

Meeskond: Greta Koppel, Alar Nurkse, Allan Talu, Margit Pajupuu, Stanislav Stepaško

Projekti eesmärgiks oli konserveerida Mikkeli muuseumi 20. aastapäeva tähistaval näitusel «Kollektsionääril külas» eksponeerimiseks ovaalne pärgamendil pastellmaal koos raamiga. Johannes Mikkeli t (1907–2006) kui kollektsionääri tutvustaval näitusel on vanahärrast loodud dokumentaalfilmi alusel kujundatud üks tuba tema korterist, kus on eksponeeritud tema kollektsiooni graafikat, maale ja mööblit. Näituse kuraatoriks on Greta Koppel.

Konserveerimisest loe pikemalt: https://kunstimuuseum.ekm.ee/blog/pargamendil-pastellmaali-tutarlaps-koeraga-konserveerimine/

Aasta muinsuskaitsja muuseumis

FOTO: Eesti vabaõhumuuseum SA

Aune Mark

Loengud materjalidest, konstruktsioonist, sõlmedest (seminarisari spetsialistidele)

Eesti Vabaõhumuuseum SA