Apollos hakkab nalja saama

Eesti stand-upi tõusvad tähed – Tigran Gevorkjan, Mattias Naan ja Kaarel Nõmmik – toovad 7. veebruaril Apollo kino lavale oma parimad palad. Teemadevalik tuleb lai, sest tähelepanelike homo sapiensidena on nad aastate jooksul vaadelnud maailma erinevate nurkade alt ning uurimustöö tulemus jõuab publikuni tsenseerimata.

Tigran Gevorkjan, Mattias Naan ja Kaarel Nõmmik on viimastel aastatel Eestis populaarsust kogunud stand-up koomikud. Nad on muu hulgas astunud üles nii ürituste sarjal Fopaa!, Tallinn Comedy Festivalil, Tallinn Comedy Galal, Arvamusfestivalil ja eelmisel kevadel väisati edukalt isegi Brüsselis elavaid kaasmaalasi. Nüüd jõuavadki mehed esmakordselt Apollo Kino Solaris lavale, et oma plahvatusohtliku šõuga ka sellelt saalilt lagi lennutada. Miks Apollo? «"Nojah, miks mitte…,» ütleb Matias Naan ning lisab veel: «Kui muidu vaatab publik mulle salaja ülalt alla, siis Apollo kinosaalis saavad nad seda teha avalikult.»