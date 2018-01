Apollo raamatukett avaldas mulluse müügiaasta esikümne

Raamatukett Apollo avaldas oma poodides mulluse aasta jooksul enimmüüdud teoste esikümne, mida troonib varalahkunud Margus Karu lasteraamat «Hobune Henry Unenägu». Apollo tegevjuht Eha Panki hinnangul ei valitse Eesti raamatuturgu enam ainult suured kirjastajad, vaid ka väikesed tegijad võivad tõusta müügitabelite tippu. «Hea uudis on see, et eestlastele meeldib endiselt lugeda ja raamatute müüginumbrid võrreldes eelmiste aastatega langenud ei ole,» kommenteeris Pank.