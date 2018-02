Haapsalus tähistatakse täna Ilon Wiklandi sünnipäeva

Iloni Imedemaa juhataja Anne Suislepa sõnul on kenaks traditsiooniks kujunenud, et Ilon Wiklandi sünnipäeval on maja kõigile tasuta avatud. «Hoolimata sellest, et seekord sattus sünnipäev esmaspäevale, oleme sellel tähtsal päeval siiski kella 11–17 külastajatele avatud. Plaanis on ühiselt suurele paberile pidusööke joonistada ning kell 12 ootame huvilisi osa saama Ilon Wiklandi elu ja loomingut tutvustavast publikuprogrammist «Iloni lugu». Kell 15 selguvad aga selleaastase noorte kunstikonkursi võitjad ja avame näituse,» selgitas Suislep.

Juba neljandat korda kutsus Iloni Imedemaa 14–18-aastaseid noori osalema Ilon Wiklandi nimelisel noore kunstniku preemia konkursil. Osalejatel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Kui eelnevatel aastatel on noored võinud vabalt valida ka lood, mida illustreerida, siis seekord tuli žürii otsuse kohaselt kõigil joonistada kaks pilti F. R. Kreutzwaldi muinasjutule «Kullaketrajad». See võimaldas võistlejate taset paremini võrrelda ja hinnata. Konkursi igaaastane preemiafond on 1000 eurot, lisaks Ilon Wiklandi litograafia, mille jagamise otsustab žürii koostöös Ilon Wiklandiga.

Žürii liikmed Krista Kumberg, Karin Mägi, Tea Tammelaan, Urmas Viik ja Viive Noor nentisid noorte töid vaadates, et võrreldes eelmise aastaga on tase ühtlasem. Valiku tegemine oli sel aastal žürii hinnangul raske, sest konkursile on laekunud palju tugevaid töid. Sel aastal osales 33 noort üle Eesti. Kõige rohkem töid laekus Tallinna koolidest. Esindatud olid ka Tartu, Pärnu, Narva, Viljandi, Haapsalu, Kurssaare, Oru, Kose ja Märjamaa koolide õpilased. Traditsiooniliselt avatakse Ilon Wiklandi sünnipäeval, 5. veebruaril koos tulemuste välja kuulutamisega ka konkursitööde näitus.

Nelja aasta jooksul on konkursil kokku osalenud 135 noort kunstnikku 39 koolist üle Eesti. Kõik osalenud koolid on kantud kaardile, millega saab tutvuda muuseumi kodulehel: https://www.salm.ee/muuseumid/iloni-imedemaa/konkurss/