Õnnitluskõne tabas Noormetsa Tai ja Laose piiril, Mekongi jõel. «Tai inimesed ütlevad, et Laoses elavad samasugused taid nagu nemad, aga neid lahutab Mekongi jõgi. Üks on sotsialistlik ja teine kapitalistlik maa. Ma väga tahaks, et meil Eestis ei jookseks mööda Pärnu jõge selline piir, kus ühel pool oleks nagu Tai ja teisel pool Laos. Oleme ikka üks rahvas ja oleme ühel meelel. Ma tahan, et me ei tõmbaks enda sisse eraldusjooni. See on uskumatu, kui palju meid lõhki aetakse ja kui palju me seda laseme teha,» soovis lavastaja Kagu-Aasiast.