Rahvusraamatukogus kuulutatakse välja 2017. aasta kauneimad raamatud

25 kauneima Eesti raamatu žürii esimees Heino Prunsvelt kommenteeris: «Parim, mis raamatuga juhtuda saab, on see, kui hea kirjandus või teatmeteos on ka hästi kujundatud. Seda juhtub, aga võiks juhtuda sagedamini. Kui rääkida raamatu kujundustrendidest, siis endiselt saab raamat siis hea kujunduse, kui seda on tehtud kui rätsepatööd – ikka õigele kliendile, õigete mõõtudega ja talle sobivas stiilis. Seda on ennegi öeldud, et vahel on hea kujundus teose nii loomulik osa, et seda ei märkagi. Profid märkavad ja oskavad hinnata. Rahvusvahelisi kujundustrende muidugi jälgitakse, aga need n-ö tõlgitakse eesti kujunduskeelde. Isikupära ja oma käekiri on endiselt trendikad.»