Ilmunud on Enn Tarveli «Eesti rahva lugu»

Kirjastuselt Varrak on ilmunud on tuntud ajaloolase Enn Tarveli «Eesti rahva lugu», mis annab ülevaate Eesti ajaloost kaheteistkümne ja poole aastatuhande jooksul alates mandrijää kadumisest kuni tänase päevani. Loo keskmes on eesti rahvas, ent unustatud pole ka vallutajaid ja valitsejaid ning naaberrahvaste käekäiku.