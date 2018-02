Värske luulevalimik «Keele maitsest» koondab 117 autori 351 teksti

Kogumik algab Kristian Jaak Petersoni luuletusega «Kuu». ««Kuuga» algavad õige paljud asjad, algavad väljaspool luuletki,» kirjutab Mart Velsker raamatu saatesõnas. «Luule saab omakorda alguspunktiks eesti keeles mõtlemisele, kultuurihoiakutele ja tsitaatidele, mis kestavad tänini. Võime ju oletada, miks Peterson kirjutas «Kuu», aga lõplikult lahendatud see küsimus pole. Miks üldse luuletatakse keelest, võime samuti oletada. Laias laastus tundub siin olevat kolme tüüpi tekste: esiteks luuletused, kus keel on samaaegselt ideoloogilise võitluse objekt ja relv; teiseks luuletused, kus mõteldakse keele üle; kolmandaks nn keeleluule, kus poeetiline tekst «kasvab keelest välja» ning on siis keelega seotud põhimõttelisemal viisil. Ma arvan, et see kolmikjaotus on arukas, mis sest, et kohe võib esitada vastulauseid. On tõsi, et luule tervenisti on keelega seotud väga põhimõttelisel viisil, ainult et mõned tekstid on seda ikkagi rohkem kui teised.»