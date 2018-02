Homme esitletakse Hanneleele Kaldmaa debüütluulekogu

See on luulekogu, mis on ühtaegu nii žanrieksperiment, müütiline seiklus- ja armastuslugu kui ka sissevaade noore inimese raskustesse kohtumisel suure pulbitseva maailmaga. «Oliver» ammutab motiive antiikkirjandusest, kangelaseepostest ja eesti pärimuskultuurist, kuid on ometi äravahetamatult omanäoline nagu Oliver Tuli isegi.