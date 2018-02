Tartus toimub täna luulelahing

8. veebruari külalisesineja SILJA JÄRVENTAUSTA on Helsingis elav soome luuletaja, pärit Seinäjoelt. Temalt on ilmunud neli proosaluulekogumikku: «Patjalla meren yli» («Madratsiga üle mere», 2006), «Liputettu päivä» («Lipuehtes päev», 2008), Hyvän yön puisto («Hea öö park», 2012) ja «Kaupungin lippuluukulla» («Linna piletiluugi ees», 2015). Kogu «Hyvän yön puisto» võitis Võimaliku Kirjanduse Seltsi (Mahdollisen kirjallisuuden seura) auhinna, mida antakse välja proosa väljendusvõimalusi rikastava teose eest. Tartu on Silja jaoks erilise tähendusega koht, mis kunagi inspireeris teda õppima eesti keelt. Õhtut juhivad Sirel Heinloo ja Toomas Leppik.