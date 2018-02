Villu Veski toob publikuni Eesti suurima maailmamuusika orkestri

Villu Veski kirjeldab oma orkestrit järgmiselt: «Hakkame World Music Orchestraga mängima põhiliselt maailmamuusikat. Orkester on rahvusvaheline ja seal osaleb ligi 30 muusikut Eestist Senegalini ja Brasiiliast Panamani.» Orkester pandi kokku suvel toimunud Watergate World Music festivaliorkestrina ja see andis oma esimese kontserdi Pärnus 8. juulil 2017.

«Ma usun, et see kontsert on ootamist väärt, sest nii suurt maailmamuusikale pühendatud koosseisu polegi varem Eestis kokku pandud,» sõnas Veski. Muusikalisse elamusse panustavad teiste hulgas Eesti jazzi tippartistid ja noored talendid G. Otsa kooli baasilt. Teiste hulgas astub üles ka eestlaste seas palavalt armastatud lauljatar Eeva Talsi.