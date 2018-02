Täna algab Eesti Vabaõhumuuseumis kolmepäevane vastlatrall

Ürituse koordinaatori Triin Aadli sõnul jätkub tegevusi tervele perele muuseumi taludesse ja õuedele nii lumise kui porise ilmaga. «Vastlapäevaga oli talurahval seotud väga mitmeid jõukust, ilu ja tervist taganud kombeid. Need valdkonnad ei jäta tänapäevalgi kedagi külmaks, nii et uudistamist ja ettevõtmisi jagub vastlate ajal rohkesti mujalegi kui kelgumäele. Eelkõige on aga vastlad olnud tõeline talvepidu enne paastu- ja kevadeaja saabumist,» sõnas Aadli.