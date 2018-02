Katrin Pautsilt on ilmunud Hiiumaa põnevik «Hull hobune»

Eelmistest romaanidest tuttava peategelase Eva vend Tom on ostnud Hiiumaale turismitalu, kuhu Eva suveks puhkama tuleb. Paraku juhtub Evaga üsna pea veider õnnetus. Ent õe haigus pole ainus, mis Tomile muret valmistab: üpriski kummalisel viisil surevad paar tema turismitalu külalist. Näib, nagu oleks valla pääsenud mingi iidne needus. Et kohaliku rahva seas on põlvest põlve edasi räägitud lugu, kuidas siinsamas lähedal põletati sajandeid tagasi üks nõid, kes veel tuleriidalt sajatusi pildus, siis pole see ebausk võrsunud päris tühjalt kohalt. Kuid «needuse» põhjused võivad peituda ka lähiminevikus, pealegi ei pelga mõni külaelanik ka ise üleloomulikke jõude enda teenistusse rakendada… Kui viimaks raputab külakest eriti võigas ja verine mõrv, ei jää Tomil muud üle, kui neid iseäralikke sündmusi uurima hakata.

Eesti krimikuningannaks tituleeritud Pautsi raamatuid iseloomustavad müstiline õhustik ja põnev ning kaasahaarav sündmustik. Autor ise on värskema saare-põneviku kohta öelnud järgmist: «See lugu algab Hiiumaal ja lõpeb mu lemmiklinnas Prahas. Raamatu moto on aga J. W. Goethe «Faustist». Mis juhtub inimhingega, kui ta on teinud lepingu saatana endaga? Saarte põnevike eripära ongi, et need põimivad kohalikke ja muu Euroopa legende, nagu see saarerahva kultuurile ongi omane. See on meresõitjate ja maailmarändurite maa, kultuuride kohtumis- ja segunemispaik. Saartel võib kõike juhtuda.»