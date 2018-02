Eesti sünnipäev tähistatakse Helsingist Singapurini

Helsingis toimub Eesti kaasaegse (etendus)kunsti festival «UUE», mis on moodsa kunsti muuseumi Kiasma algatatud viiepäevane festival. Külla on kutsutud eri valdkondade ärksameelsed kunstnikud: Flo Kasearu, Iggy Lond Malmborg, Maria Metsalu, Merike Estna, Kristina Norman, teater NO99 ja SU-MU ning lisaks loovad konteksti Anu Allas ja Maria Arusoo. Samuti ootab Kiasmas huvilisi Eesti, Läti ja Leedu kunstnike ühisnäitus «There and Back Again».

Helsingis korraldatakse mitu kontserti, kuid nädala üks tippsündmus on kindlasti 22. veebruaril Aleksanteris Rasmus Puuri teose «Meie juured ei ole lapsepõlves» maailmaesiettekanne.

Suurelt on tähistamise ette võtnud Ameerika Ühendriikides elavad eestlased, kus nii ida- kui ka läänerannikul toimub ligi kümme üritust. Näiteks etendub New Yorgi Eesti Majas Andrus Vaariku monoetendus «Ivan Orava mälestused».

New Yorgi Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse peakõneleja on Rein Taagepera, esinevad veel Kristi Roosmaa, Saare Vikat, New Yorgi Eesti Segakoor ja lastekoor Laulurõõm. Kõnedele ja kontserdile järgneb pidu koos filmi «Lipu heiskamine» näitamisega.

Chicagos esineb 24. veebruaril ansambel Sõpruse Puiestee. Philadelphias tähistab New Yorgi kammermuusika festival Eesti juubelit juubelipäeval Sten Heinoja ja Theodor Sinki kontsertidega. San Francisco Eesti Selts, EAS Silicon Valley ja Korp! Vironia Lääneranniku Koondis korraldavad Sunnyvale’is peo «EV100 by the Bay».

Saksamaal mainekas Berliini kontserdimajas algas juba eelmisel nädalal Eesti, Läti ja Leedu juubelile pühendatud Festival Baltikum, mille avaõhtul kõlas Arvo Pärdi ja Maarja Nuudi muusika. Kogu selle nädala jätkuva festivali kõrgpunkt on teisipäevane kontsert: Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Neeme Järvi juhatusel kannab Konzerhausis ette Rudolf Tobiase oratooriumi «Joonase lähetamine».

Neeme Järvi Tobiase ja Tubina partituuridega FOTO: ERSO

Neljapäeval, reedel ja ka juubelipäeva õhtul toimuvad Konzerthausis kontserdid, kus Berliini kontserdimaja orkestrit juhatab Kristjan Järvi, lisaks astuvad üles Rahvusooper Estonia Poistekoor ja Raivo Tafenau Kvintett. 24. veebruaril korraldatakse suur pidu Berliini Eesti saatkonnas.

Londonis toimub vabariigi aastapäeval Eesti Päev, ühiselt süüakse Eesti toitu, õpitakse käsitööd ning tantsitakse rahvatantse. Tenerifel Los Giganteses on samuti eestlasi ees ootamas suur pidu, kus 24. veebruaril esineb estraadilavade täht Anne Velli. Tšehhis Blanskos toimub sel tähtsal päeval filmi «Kevade» ühisvaatamine.

Luksemburgi eestlaste peole lähevad musitseerima Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo ning Lauri Liiv. Thbilisis laulavad Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas, Šveitsis tähistatakse sünnipäeva Zürichi Rietbergi muuseumis, kus esineb Liisi Koikson.

Gerli Padar. FOTO: Maxima Eesti

Kanadas Torontos esinevad Eesti Vabariigi aastapäeva galal Margus Kappel, Oliver Kuusik ja Toivo Unt jt, Vancouveris hoolitsevad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ballil muusika eest Alan Matheson & Jazz ansambel, Gerli Padar & the Moon.

Viini Eesti Kooli korraldatud EV 100 peole 25. veebruaril on andnud nõusoleku tulla ka Austria president Alexander Van der Bellen, kellel on Eesti juured.

EV 100 pidusid, vastuvõtte, jumalateenistusi ja aktuseid toimub nii Stockholmis, Lundis, Gotlandil, Helsingis, Bonnis, Kopenhaagenis, Brüsselis, Viinis, Zürichis, Dublinis, Los Giganteses, Luksemburgis, Blanskos, Reykjavíkis, Edinburghis, Prahas kui ka teistes linnades.

Juubelit tähistatakse ka kaugemates paikades, nagu Kolumbias Barranquilla linnas ja Singapuris, kus on samuti väike eesti kogukond. Austraalia eestlastele sõidavad Eestist külla esinema tantsuansamblid Tarbatu ja Sõprus, Väägvere külakapell ning laulukoor Rõõmusõõm.