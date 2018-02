Galerii. Kumus avati Katja Novitskova esimene isikunäitus Eestis

Kunstnik tänas oma kõnes kõiki, kes teda elu jooksul aidanud on. Ühtlasi mainis ta oma tänukõnes, et KUMUs isikunäituse avamine on tema jaoks märgiline, kuna aastaid tagasi, enne KUMU hoone valmimist, käis ta sageli pildistamas seda maastikku, kuhu muuseum hiljem rajati. Nii on KUMUs isikunäituse avamisega ring täis saanud.

Tallinnast pärit Novitskova on kunstnikuks kujunenud Berliini ja Amsterdami rahvusvahelisel kunstiväljal ning teda peetakse üheks postinterneti kunstisuuna rajajaks maailmas. Novitskova on pälvinud rohkelt rahvusvahelist tähelepanu: tal on olnud isikunäitused nii New Yorgis (2016) kui ka Shanghais (2017) ja tema tööd on jõudnud grupinäitustele nii MoMAs New Yorgis (2015) kui ka Lyoni ja Berliini biennaalidel (2015, 2016). Aastal 2017 tunnustas president Kersti Kaljulaid Novitskovat noore kultuuritegelase preemiaga.