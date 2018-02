Klassikatähed alustavad virtuoosse tulevärgiga

Hea tehniline ettevalmistus on muusikalise väljendusoskuse alus. Järgnevates saadetes tuleb mängijatel esitada laulvaid meloodiaid, klassika- ja popmuusika seadeid, improviseerida ning mängida koos üllatuspartneriga. Kõigi nende kunstide parim valdaja saab «Klassikatäht 2018» tiitli.

Tänavused võistlejad on Kaspar-Oskar Kramp (tromboon), Ingely Laiv (oboe), Kristin Müürsepp (flööt), Arko Narits (klaver), Tanel-Eiko Novikov (löökpillid), Johannes Põlda (viiul), Sven-Sander Šestakov (klaver) ja Linda-Anette Verte (viiul).

Mängijate oskusi hindab kolmeliikmeline žürii, mille püsiliikmed on EMTA rektor, professor Ivari Ilja ja ooperisolist Juhan Tralla. Esimeses saates liitub nendega Londonis tegutsev tippviiuldaja Anna-Liisa Bezrodny. Lisaks žüriile saavad arvamust avaldada ka televaatajad, kelle häältel on võitja väljaselgitamisel kaalukas roll.

Tänavusel konkursil on senisest laiem kõlapind – saated lähevad lisaks ETV-le otse-eetrisse ka Klassikaraadios. Võistluse käiku jälgivad stuudiosse kutsutud muusikaeksperdid, kes kommenteerivad kuuldut-nähtut pärast telesaate lõppu raadios. Klassikaraadio kuulajatele on avatud ka telefoniliin. Traditsioone järgides toimub ka tänavu kontserdivoor – 28. veebruaril kell 18.00 esinevad kõik kaheksa võistlejat Estonia kontserdisaali laval pikemate kavadega – huvilistel tasub kindlasti kohale tulla!

«Klassikatähtede» eelmised kolm hooaega on olnud menukad, pakkudes nii publikule kui ka noortele mängijatele rohkesti elevust ja emotsioone. Konkursi mõte on klassikalist muusikat tele- ja raadioeetri kaudu inimestele - ja eriti noortele - lähemale tuua. Võistlusel osalejad saavad otse-eetris telekaamerate ees esinedes hinnalise kogemuse, mis nende edasises karjääris kasuks tuleb, nii et võidavad kõik.