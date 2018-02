«Klassikokkutulek 2» on toonud 10 päevaga kinodesse üle 85 000 vaataja

Teised nende seas on «1944», «Nimed marmortahvlil» ning muidugi «Klassikokkutuleku» esimene osa. Kõigi mainitud filmide tootjaks on Taska Film. Välismaistest filmidest on poole miljonilise kassa saavutanud Eestis läbi aegade vaid 12 filmi.