Paide Teater saab reaalsuseks

«RICHARD 3 » jõuab lavale Paides ning see on Paide linna ja EMTA lavakunstikooli kaks aastat tagasi sõlmitud koostöölepe üheks esimeseks sammuks jõudmaks Paide Teatri asutamiseni. Noored teatritegijad lavakunstikooli 28. lennust moodustavadki osa nendest, kes loodava Paide Teatri loomingulist poolt juba sügisel sisustama hakkavad. Praegu esitavad nad Paides lõpulavastusi, eksamitöid ja teisi projekte.

«RICHARD3» toob lavale inetud võimumängud, mille küüsi inimesed langevad. Richardid, kes tapavad kuninga, et ise kuningaks saada, ei ole meie kõrvalt mitte kuhugi kadunud. Nad kõnnivad meile tänaval vastu, naeratavad meelalt, figureerivad hommikuse ajalehe esiküljel, Facebooki newsfeedis, õhtuste uudistesaadete ekraanil. Me elame neile kaasa. Nende käes on võim. Milline võim? Aga mis on võim? On see üldse midagi enamat kui illusioon? Kuidas võtab üks inimene teised enda kontrolli alla? Ja kuidas võim lõpuks võimulolija üle võimust võtab?