Iberofesti raames avatakse hispaania-eesti tõlkelugu tutvustav näitus

Hispaaniakeelse kirjanduse tõlkijaid on õnneks palju ja nende tõlgitud raamatuid veelgi rohkem, seega oli valikuvõimalus suur. Tutvustatavad kakskümmend neli raamatut pole kaugeltki kõik väärtuslik, mis tõlgitud, toimetatud, kommenteeritud ja välja antud. Valiku tegemisel on lähtutud nii tõlkijate panusest kui autorite ja teoste kaalukusest. Väljapaneku koostajate sooviks oli näidata raamatuid sellistena, nagu nad on: paiguti kulunud, rebenenud, kortsunud ja määrdunud, sest lugejad on neid lugenud.