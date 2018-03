Piip ja Tuut heidavad maskid

Lauris Gundarsi autorilavastus on osaliselt tõsielusündmustele toetuv lugu esimese vabariigi aegsetest kuulsatest meelelahutajatest, kes jäävad ilmasõjale jalgu, kuid ei loobu ka kõige ebainimlikemais tingimustes armastusest teineteise ja oma artistiameti vastu. «Cabaret Siberia» on säravat lavaelu ja hingematvaid hetki täis uskumatu teekond Paradiisi.

«Cabaret Siberia» valmib Piip ja Tuut Teatri ja Läti TeatrisTT koostööna ning on pühendatud Eesti ja Läti vabariikide 100. sünnipäevale. Lavastus on mõeldud täiskasvanutele, ent on sobilik vaatamiseks ka noortele alates 12-ndast eluaastast. Laval Haide Männamäe, Toomas Tross, kes sel korral on loobunud klonuninadest, ning Paradiisi orkester. Lavastusele loob muusika Siim Aimla.