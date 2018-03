Winnipegi uisutajad saavad nautida Eesti arhitektide loomingut

Üks teose autoritest, b210 arhitekt Mari Hunt kirjeldas Winnipegi kui suurepärast näidet sellest, kuidas ka külmas kliimas saab avalikku ruumi kasutada. «Väljas on -22 kraadi, aga jõejääl looklev rada on tihedas kasutuses – on nii uisutajaid, koeraga jalutajaid, jooksjaid. Seal samas on mitu hokiplatsi ning jääle rajatud restoran, kuhu saab ka uiskudega siseneda. Tore oli näha, et meie installatsioon võeti väga hästi külastajate poolt omaks: agaramad ronisid kohe uiskudega torni ning kiitsid vaadet ning ronimiselamust. Meie installatsioon on kõige kõrgem punkt, kust avaneb hea vaade tervele rajale. Torni ülesminek on jõukohane kõigile ja astmelt astmele ronimine teeb naha soojaks,» selgitas Hunt.