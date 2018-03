Eesti Laulu finaali jälgis pea pool miljonit inimest

Lisades siia juurde veel ERRi veebiülekande kaudu saadet jälginud inimesed, keda oli Kantar Media/Spring andmete kohaselt 22 000, tõuseb vaatajate arv 483 000 inimeseni. «Paraku on veebiasjadega nii, et neid on keeruline mõõta ja võrrelda televaatamisega, sest need arvud on tunni kohta, seega oleme selle numbri osas pigem konservatiivsed,» kommenteerib Eesti Laulu tegevprodutsent Ermo Säks.