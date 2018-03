Ilmus Jan Kausi mahukas novellikogu

Novellikogumiku koostaja Kaupo Meieli sõnutsi on Jan Kaus kirjanik, keda ei ole võimalik määratleda viljeldava žanri kaudu. Öelda ta kohta romaanikirjanik on ebaõiglane, sest ta kirjutab peale romaanide miniatuure. Jani määratlemine luuletajanagi pole õiglane, sest ta on kirjutanud märkimisväärsel hulgal novelle ja jutte, mis mahu poolest romaanile alla jäävad, kuid miniatuure ületavad.