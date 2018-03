Kalju Komissarovi nimeliste stipendiumite saajad on Karolin Jürise ja Jari Matsi

Stipendium on algatatud Tartu Ülikooli, Eesti Teatriliidu ja kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna endise juhataja ja näitleja Garmen Tabori ettepanekul ning Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapitali toel. Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal. Kultuurikapitali stipendium on suurusega 1000 eurot.