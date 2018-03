Tallinna rahvusvaheline balletikonkurss toob Eestisse 13 riigi tantsijad

Konkurssi korraldava MTÜ DX Group juhataja Dmitri Tkachenko märgib, et iga aastaga on konkursil aina rohkem osavõtjaid. «Tore on kogeda, kuidas meie plaanid täide lähevad ja Tallinna rahvusvaheline balletikonkurss kaasab aina rohkem riike osa võtma. See aasta on esindatud 13 erinevat riiki. Esindatud on Eesti, Jaapan, Venemaa, Ukraina, Šveits, USA, Läti, Armeenia, Soome, Hispaania ja Türgi ning sel aastal esimest korda on Tallinnas esindatud ka Belgia ja Austria».