Tallinnas esineb esimest korda balletimaailma täht Polina Semionova

Oma karjääri jooksul on Semionova vallutanud mitmeid maailma nimekaid teatrilavasid. «Polina Semionova lõpetas Moskva Suure Teatri riikliku koreograafia akadeemia ja kutsuti 2002. aastal pärast lõpetamist Berliini Riikliku Balleti solistiks. Niivõrd kõrgetasemeline etendus on kindlasti galakontserdi kulminatsioon,» räägib žürii esinaine, Tallinna balletikooli direktor Kaie Kõrb. Tema sõnul näitab sellise nimeka tähe nagu seda on Polina Semionova osalus Tallinna rahvusvahelise balletikonkursi kõrget taset.