«Raamat on pilguheit suurimatele õnnestumistele Eesti disainimaastikul, samas ei puudu teosest vastakaid tundeid tekitavad sotsiaalreklaamid ja poliitkampaaniad,» ütles raamatu autor Karin Paulus. «Kohalik disainivaldkond on saja aastaga teinud läbi suure arengu ning juubeliaastal on meil võimalik arutleda, milliste disainis ja reklaamis tehtud tööde üle tasub uhke olla ja mille väärtuses kahelda,» lisas Paulus.