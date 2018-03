Teatris analüüsitakse terrorismihirmu Eestis

«Oktoobris 2017 kogunesime «Plaan T» lavastusmeeskonnaga Kanuti Gildi Saali residentuuri ja kustusime külla ligi 70 inimest, et saada teada, milline terrorism nende arvates välja näeb. Lisaks palusime rääkida teemaga seotud isiklikest kogemustest ja sellest kui tõenäoliseks nad peavad terrorirünnaku toimumist Eestis. Meid huvitas ka see, millist meediat nad tarbivad ning kui tihti mõtlevad üldse sellistele asjadele. Need intervjuud oli ka meie lavastuse inspiratsiooniallikaks,» räägib üks lavastajatest Üüve-Lydia Toompere.